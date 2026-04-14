Un voyage au jardin d’Eden, Jardin du Prieuré de Locmaria, Quimper

Un voyage au jardin d’Eden Vendredi 5 juin, 19h00 Jardin du Prieuré de Locmaria Finistère

Gratuit / sur inscription /20 places maxi / A partir de 12 ans. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Un voyage au jardin d’Eden

Autour de la fontaine de vie se dévoile un jardin inspiré du Moyen Âge où se mêlent plantes culinaires, fruitiers, plantes médicinales et aromatiques, végétaux aux parfums envoûtants, aux couleurs douces ou éclatantes, mais aussi plantes symboliques et mystérieuses. Un jardinier de la ville de Quimper vous invite à un voyage botanique et symbolique hors du temps,

Jardin du Prieuré de Locmaria Place Denis Berardier, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne 0298906202 https://www.quimper.bzh/383-jardins-d-exception.htm https://www.quimper.bzh/383-jardins-d-exception.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/ »}] Jardin municipal d’inspiration médiévale, aménagé à partir de 1997 sur une rive de l’Odet dans l’esprit des jardins de monastères de l’époque d’Anne de Bretagne. Plusieurs massifs sont consacrés aux plantes culinaires, médicinales ou ramenées de croisades, et à des arbres fruitiers. Au centre, un kiosque abrite une fontaine, symbole de la source de vie irriguant le paradis. Parking place Béradier. Ligne de bus Locmaria

Un voyage au jardin d’Eden

Ville de Quimper