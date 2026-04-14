Un voyage au jardin tropical de La Retraite, Jardin tropical de La retraite, Quimper

Un voyage au jardin tropical de La Retraite Vendredi 5 juin, 10h00 Jardin tropical de La retraite Finistère

Gratuit / 20 personnes maxi (à partir de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Un voyage au jardin de la Retraite

Au cœur du Quimper historique, le jardin de la Retraite est un véritable havre de paix où se côtoient plantes tropicales, subtropicales et méditerranéennes. Ici, chaque allée raconte le voyage des espèces à travers le monde : en quelques pas, le regard passe des paysages arides du Mexique aux ambiances chaleureuses des Caraïbes, du bush australien aux rivages de la Méditerranée. Le son de la fontaine vous accueille dans la palmeraie avant de vous laisser grimper vers le jardin méditerranéen…

Les jardiniers de la ville de Quimper invitent à parcourir ce jardin en leur compagnie et à y découvrir ses trésors botaniques.

Jardin tropical de La retraite 35 rue Elie Fréron 29000 Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne 02 98 98 88 87 https://www.quimper.bzh/ https://www.quimper.bzh/383-jardins-d-exception.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/ »}] Jardin tropical de la Retraite, ville de Quimper

Direction des paysages de la végétalisation et de la biodiversité

Au cœur du Quimper historique, le jardin de la Retraite est un véritable havre de paix où se côtoient plantes tropicales, subtropicales et méditerranéennes. Ici, chaque allée raconte le voyage des espèces à travers le monde : en quelques pas, le regard passe des paysages arides du Mexique aux ambiances chaleureuses des Caraïbes, du bush australien aux rivages de la Méditerranée. La direction des paysages de la ville de Quimper invite le public à parcourir ce jardin et y découvrir ses trésors botaniques. Parking La Tourbie à proximité

Jardin accessible en partie aux personnes à mobilité réduite

Un voyage au jardin de la Retraite

Ville de Quimper