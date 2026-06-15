Vierzon

Un week-end chargé

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Un dîner bascule lorsque Ariane découvre un SMS compromettant sur le téléphone de son mari Fred.

Ce message, envoyé par erreur, déclenche une spirale de quiproquos, de mensonges et de manipulations.

Entre un patron cynique, une secrétaire ambiguë et un frère envahissant, chacun tente de sauver les apparences mais le week-end vire au cauchemar.

Une satire féroce du couple, du pouvoir et du mensonge à l’ère du texto et des smileys. 27 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Un week-end chargé Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON