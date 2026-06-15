Un week-end chargé Vierzon
Un week-end chargé Vierzon vendredi 11 décembre 2026.
Vierzon
Un week-end chargé
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Un dîner bascule lorsque Ariane découvre un SMS compromettant sur le téléphone de son mari Fred.
Ce message, envoyé par erreur, déclenche une spirale de quiproquos, de mensonges et de manipulations.
Entre un patron cynique, une secrétaire ambiguë et un frère envahissant, chacun tente de sauver les apparences mais le week-end vire au cauchemar.
Une satire féroce du couple, du pouvoir et du mensonge à l’ère du texto et des smileys. 27 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Un week-end chargé Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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