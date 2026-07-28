UNBOX #7 : early party électro House to Techno au 211, Paris 211 Paris

Informations pratiques

Cette rentrée, le dancefloor change de trajectoire.

Vendredi 18 septembre 2026, UNBOX revient au 211, à Paris-La Villette, pour une 7e édition placée sous le fil rouge House to Techno.

Trois DJ sets construiront une progression musicale en trois temps :

Racines. Transmission. Machine.

De la house à la techno, la soirée avancera progressivement en intensité, avec une direction artistique actuelle et une programmation issue de la scène électronique.

UNBOX est une early party électro imaginée par Our BPM pour celles et ceux qui veulent retrouver le dancefloor, le bon son et le plaisir de se rencontrer, sans attendre le milieu de la nuit.

Les 40 ans et plus sont au cœur du projet, mais l’évènement est ouvert à toutes les personnes qui partagent cet état d’esprit. Une expérience intergénérationnelle, inclusive et sans nostalgie, où chacun et chacune peut vivre la soirée à son rythme.

Au programme :

• trois DJ sets, de la house à la techno

• un grand dancefloor sous 7 mètres de hauteur

• un système son L-Acoustics

• une terrasse pour faire une pause et échanger

• une offre food de 18 h 30 à 22 h

• des jeux et des cadeaux de 19 h à 21 h

• un photobooth

• un vestiaire grande capacité

La line-up sera révélée très bientôt.

Our BPM défend une idée simple : les musiques électroniques peuvent recréer du lien entre les personnes et les générations.

Bienveillance • Consentement • Respect

Reconnecting generations, one beat at a time.

À Paris, la nuit n’a pas besoin d’attendre 2 h du matin. UNBOX revient au 211 pour une early party électro en trois DJ sets, de la house à la techno, pensée pour danser tôt, se rencontrer et profiter du son à son rythme.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h00 à 23h30

payant

Évènement payant.

Tarif Early Bird disponible jusqu’au 15 août 2026 à 23 h, dans la limite des places disponibles.

Tarifs et catégories de billets détaillés sur la billetterie.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T23:30:00+02:00

211 27 Gal de la Villette 75019 Métro ligne 5 ou tramway T3b : Porte de Pantin. Depuis la Grande Halle, prendre l’allée située à gauche et longer la Grande Halle en direction du canal. Le 211 se trouve au pied de la passerelle.Paris

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