UNDONE COMPAGNIE PORTES SUD Parc Rayonnant Sérignan

La danse instinctive de Loriane Wagner explore le couple, toujours en mouvement. Undone, un hymne à l’amour sincère, fragile et vibrant.

Instinctive et magnétique, la danse de Loriane Wagner nous entraîne dans un univers où les mots deviennent superflus.

Avec Undone, elle explore la dualité du couple un espace de fragilité, de symbiose ou de contraste, toujours non accompli , en perpétuelle construction et évolution.

Undone, c’est pour moi l’essence du couple une réalité en mouvement, imparfaite mais vivante, où il ne s’agit pas de mieux faire, mais d’avancer ensemble.

Un spectacle enivrant, véritable hymne à l’amour dans sa forme la plus sincère et la plus authentique.

Loriane Wagner?s instinctive dance explores the couple, always in motion. Undone, a hymn to sincere, fragile and vibrant love.

