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Une acquisition récente : Physique amusante de Pierre Roy Musée d’arts de Nantes Nantes
jeudi 10 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 12:30 – 13:30
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte
Par Jeanne Martinez, responsable de la collection Art moderne au Musée d’arts de NantesDurée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860903550400300
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