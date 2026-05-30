AGENDA · Mulhouse
Une Affaire de famille, Bel-Air, Mulhouse
vendredi 31 juillet 2026 · Bel-Air · Mulhouse
Informations pratiques
Une Affaire de famille Vendredi 31 juillet, 21h45 Bel-Air Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T21:45:00+02:00 – 2026-07-31T23:46:00+02:00
Fin : 2026-07-31T21:45:00+02:00 – 2026-07-31T23:46:00+02:00
Bel-Air 31, rue Fenelon, Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0251#showmovie?id=NFC0O »}]
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