Une Affaire de famille, Bel-Air, Mulhouse

Informations pratiques

Une Affaire de famille Vendredi 31 juillet, 21h45 Bel-Air Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T21:45:00+02:00 – 2026-07-31T23:46:00+02:00

Fin : 2026-07-31T21:45:00+02:00 – 2026-07-31T23:46:00+02:00

Bel-Air 31, rue Fenelon, Mulhouse Mulhouse 68200 Dornach Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0251#showmovie?id=NFC0O »}]

Plein air au bel air – Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d…