Une affaire de familles, archives photographiques et menhirs de Carnac, La Maison des Mégalithes – Alignements de Carnac, Carnac
samedi 19 septembre 2026 · La Maison des Mégalithes - Alignements de Carnac · Carnac
Informations pratiques
Une affaire de familles, archives photographiques et menhirs de Carnac 19 et 20 septembre La Maison des Mégalithes – Alignements de Carnac Morbihan
Exposition à la Maison des mégalithes, espace d’accueil des Alignements de Carnac. Accès libre et gratuit toute l’année.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pensée initialement pour conserver un lien avec les abonnés de la page Facebook des Alignements de Carnac, durant le confinement, la collecte de photo-souvenir a été initiée dès le mois de mars 2020, par le biais du réseau social concerné.
Plus de 250 photographies ont été transmises, datées de 1920 pour la plus ancienne, à 2022 pour la plus récente. Cette « récolte » de photographies a permis la création d’une exposition à la Maison des mégalithes de Carnac.
https://www.menhirs-carnac.fr/agenda/une-affaire-de-familles-archives-photographiques-et-menhirs-de-carnac
La Maison des Mégalithes – Alignements de Carnac Rue du Ménec, 56340 Carnac, France Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33297522981 https://www.menhirs-carnac.fr https://fr-fr.facebook.com/alignementscarnac/ [{« link »: « https://www.menhirs-carnac.fr/agenda/une-affaire-de-familles-archives-photographiques-et-menhirs-de-carnac »}] Des sites mégalithiques parmi les premiers protégés par l’État. L’approche scientifique de Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, pousse l’État à mener à partir de 1830 une politique d’acquisition et de conservation des mégalithes. Au XXIe siècle, les sites bénéficient de restaurations et de projets d’aménagements. Des études récentes ont permis de rattacher l’histoire de ces sites aux évolutions intervenues au cours du Néolithique, dans une période qui marque le début de la vie sédentaire. Les files de menhirs permettent le cheminement vers un espace considéré comme sacré : les enceintes. Les dolmens ont une fonction funéraire. parking Ménec
La collecte de photos, initiée dès le mois de mars 2020, a permis la création d’une exposition à la Maison des mégalithes de Carnac.
©DR, Centre des monuments nationaux
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