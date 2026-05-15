Denez Prigent, Illiz Tro Carnac
Denez Prigent, Illiz Tro Carnac samedi 12 septembre 2026.
Carnac
Denez Prigent, Illiz Tro
Eglise Saint Cornély Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Ce concert dans un des lieux les plus prestigieux de Bretagne, sera l’occasion pour l’artiste à la voix d’or de revenir à l’essence de son art où, depuis plus de 30 années, il puise l’essentiel de son inspiration la Gwerz.
Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition alterneront ainsi, tantôt interprétées seul a cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par ses instrumentistes virtuoses.
Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel, véritable Diamant musical et poétique, tel qu’il fut décrit par la grande poétesse Georges Sand.
Assis placement libre
Tarif unique 35.20€
Point de vente habituel .
Eglise Saint Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 98 43 68 38
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English :
L’événement Denez Prigent, Illiz Tro Carnac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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