Carnac

Denez Prigent, Illiz Tro

Eglise Saint Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Ce concert dans un des lieux les plus prestigieux de Bretagne, sera l’occasion pour l’artiste à la voix d’or de revenir à l’essence de son art où, depuis plus de 30 années, il puise l’essentiel de son inspiration la Gwerz.

Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition alterneront ainsi, tantôt interprétées seul a cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par ses instrumentistes virtuoses.

Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel, véritable Diamant musical et poétique, tel qu’il fut décrit par la grande poétesse Georges Sand.

Assis placement libre

Tarif unique 35.20€

Point de vente habituel .

Eglise Saint Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 98 43 68 38

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English :

L’événement Denez Prigent, Illiz Tro Carnac a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon