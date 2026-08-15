Le chantier des collections Carnac
samedi 19 septembre 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Le chantier des collections
Musée de la Préhistoire Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Plongez au cœur des coulisses du musée ! Inédit entre précision scientifique et savoir-faire, observez en direct le chantier des collections . Vous découvrirez les gestes essentiels qui préservent les objets et échangerez avec les spécialistes du musée !
En continu de 90h30 à 17h30 (durée 15 minutes)
Gratuit .
Musée de la Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 22 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le chantier des collections Carnac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE CARNAC
À voir aussi à Carnac (Morbihan)
- Soirée techno à Forêt Adrénaline Carnac Lieu-dit Le Hahon Carnac 15 août 2026
- Espère petit manuel pour avoir foi en la vie Carnac 17 août 2026
- Concert Kanerion Pleuigner à L’Eglise St Cornély Carnac 18 août 2026
- Concert Choeur Kanerion Pleuigner Place de l’Église Carnac 18 août 2026
- Spectacle son et lumière Skedanoz – Les nuits scintillantes Carnac 19 août 2026