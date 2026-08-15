Informations pratiques

Carnac

Le chantier des collections

Musée de la Préhistoire Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Plongez au cœur des coulisses du musée ! Inédit entre précision scientifique et savoir-faire, observez en direct le chantier des collections . Vous découvrirez les gestes essentiels qui préservent les objets et échangerez avec les spécialistes du musée !

En continu de 90h30 à 17h30 (durée 15 minutes)

Gratuit .

Musée de la Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 22 04

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English :

L’événement Le chantier des collections Carnac a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE CARNAC