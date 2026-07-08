Concert Kanerion Pleuigner à L’Eglise St Cornély Carnac
mardi 18 août 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Concert Kanerion Pleuigner à L’Eglise St Cornély
Eglise St Cornély Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Le chœur d’hommes emblématique de Pluvigner et de Bretagne, Kanerion Pleuigner présente son concert A Galon Vat : “De bon cœur”
Cantiques, marches, mélodies et danses puisés dans le répertoire traditionnel du breton vannetais, un hommage vibrant au patrimoine oral breton le tout accompagné par les musiciens talentueux qui accompagnent ce choeur emblématique.
Le nombre de place étant limité, les réservations sont conseillées. .
Eglise St Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Concert Kanerion Pleuigner à L’Eglise St Cornély Carnac a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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