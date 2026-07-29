UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carnac

Avec Marie, chantons la paix Carnac

dimanche 9 août 2026 · Carnac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Eglise Saint Cornély
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Avec Marie, chantons la paix

Eglise Saint Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Persuadé qu’une chanson peut changer le monde, Laurent Grzybowski sillonne depuis des années les routes de France et du monde pour chanter la paix et la fraternité. 40 000 km par an, soit le tour de la terre chaque année: journées mondiales de la jeunesse (JMJ), Frat des lycéens, rencontres d’aumônerie ou de scoutisme, synodes diocésains, pèlerinages à Lourdes…

Auteur, compositeur et interprète, Laurent Grzybowski chante ses propres créations en concert ou lors de veillées de prière
Laurent Grzybowski propose avant tout une expérience celle du bonheur de chanter et de prier ensemble, tous
âges confondus ! Chanter pour vivre, pour rester debout, pour résister à toutes formes de sinistrose.
Cette veillée sera l’occasion d’une belle soirée en famille

Entrée et participation libre   .

Eglise Saint Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Avec Marie, chantons la paix Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Carnac (Morbihan)