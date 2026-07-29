Concert Choeur Kanerion Pleuigner Place de l’Église Carnac

Informations pratiques

Carnac

Concert Choeur Kanerion Pleuigner

Place de l’Église Eglise St Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Le Choeur d’hommes Kanerion Pleuigner est composé de 15 chanteurs accompagnés de l’orgue et de la bombarde.

Ils transmettent toute l’émotion et la sensibilité de la Bretagne. Par ces cantiques, mélodies et danses de nos anciens, toute leur vie est ici mise en valeur.

Fort d’une longue expérience, l’ensemble est aujourd’hui leader en Bretagne.

Réservation sur Weezevent. .

Place de l’Église Eglise St Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Choeur Kanerion Pleuigner Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT DE CARNAC