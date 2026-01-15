Spectacle son et lumière Skedanoz – Les nuits scintillantes Carnac

Spectacle son et lumière Skedanoz – Les nuits scintillantes

Alignements du Ménec Carnac Morbihan

Début : 2026-08-18 22:00:00

fin : 2026-08-24 22:35:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26

Les nuits scintillantes des Mégalithes sont un spectacle son et lumière narratif aux alignements du Ménec ! Organisée par Office de tourisme de Carnac, la ville de Carnac et le Centre des monuments nationaux (CMN) en partenariat avec l’association Paysage de Mégalithes, porteuse du projet d’inscription des Mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Point de vente des tickets Office de tourisme de Carnac ou billetterie en ligne. .

Alignements du Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

