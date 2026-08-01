Informations pratiques

Carnac

Espère petit manuel pour avoir foi en la vie

Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Conférence de Laurent Gay, Conférencier à plein temps spécialisé dans les conduites à risque, particulièrement les addictions. Marié et père de deux enfants, ancien toxicomane pendant 15 ans, il sillonne aujourd’hui la France et l’étranger pour témoigner et porter un message d’espérance.

Laurent Gay, qui a traversé l’enfer de la drogue, met sa vie et sa foi en Dieu au service des jeunes pour leur apporter un

message de force et d’espoir.

Il leur livre ici une expérience précieuse pour avancer dans la vie et se trouver soi-même. .

Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 08 08

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English :

L’événement Espère petit manuel pour avoir foi en la vie Carnac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon