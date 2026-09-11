Une archive sens dessus dessous, Parvis de la basilique de Fourvière, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la basilique de Fourvière · Lyon

Informations pratiques

Une archive sens dessus dessous 19 et 20 septembre Parvis de la basilique de Fourvière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En reconstituant un puzzle collaboratif, révélez une photographie d’archive de la basilique et découvrez les curieux détails de son architecture.

Parvis de la basilique de Fourvière 8 place de Fourvière 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

En reconstituant un puzzle collaboratif, révélez une photographie d’archive de la basilique et découvrez les curieux détails de son architecture.

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