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Une archive sens dessus dessous, Parvis de la basilique de Fourvière, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la basilique de Fourvière · Lyon

Une archive sens dessus dessous, Parvis de la basilique de Fourvière, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parvis de la basilique de Fourvière
Adresse
8 place de Fourvière 69005 Lyon
Ville
69005 Lyon
Département
Rhône

Une archive sens dessus dessous 19 et 20 septembre Parvis de la basilique de Fourvière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En reconstituant un puzzle collaboratif, révélez une photographie d’archive de la basilique et découvrez les curieux détails de son architecture.

Parvis de la basilique de Fourvière 8 place de Fourvière 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
En reconstituant un puzzle collaboratif, révélez une photographie d’archive de la basilique et découvrez les curieux détails de son architecture.

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