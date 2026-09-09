Une barre de danse classique proposée par Lydie Fornage en plein air pour ouvrir les Journées du Patrimoine à Épinal, Marché couvert, Épinal

Informations pratiques

Une barre de danse classique proposée par Lydie Fornage en plein air pour ouvrir les Journées du Patrimoine à Épinal Samedi 19 septembre, 10h00 Marché couvert Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Et si votre marché du samedi commençait… à la barre ? Pour ses 10 ans, Lydie Académie de Danse invite le public à partager un cours de danse classique en plein air avant de découvrir, le soir, la création L’Inconnu devant soi, interprétée par 60 danseurs sous l’Arche du musée de l’Image et de l’Imagerie.

Une proposition de Lydie Fornage en collaboration avec la Direction de la Culture de la Ville d’Épinal

Le soir à 20h : L’Inconnu devant soi – Création chorégraphique de Lydie Académie de Danse.

Sous l’Arche du musée de l’Image et de l’Imagerie – Épinal.

Entrée libre.

Marché couvert Place Georgin, 88000 Epinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 82 53 32 http://www.tourisme-epinal.fr Face à la place Georgin se trouve l’actuel marché couvert d’Épinal. Il a été initialement bâti en bois sur une partie du terrain du couvent des Annonciades Bleues, puis reconstruit en 1895 avec une armature métallique (à la même époque que le pavillon Baltard ou la tour Eiffel).

Après avoir subi plusieurs interventions de réhabilitation, dont la dernière en 2005, le marché couvert d’Épinal s’ouvre, aujourd’hui, sur un vaste parvis donnant sur la place François-Georgin.

Et si votre marché du samedi commençait… à la barre ? Pour ses 10 ans, Lydie Académie de Danse invite le public à partager un cours de danse classique en plein air avant de découvrir, le soir, la par…

©Pascal Fornage