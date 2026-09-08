Une bibliothèque éternellement jeune (visite en français), Bibliothèque russe Tourguenev, Paris

Informations pratiques

Une bibliothèque éternellement jeune (visite en français) Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque russe Tourguenev Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Une bibliothèque éternellement jeune (visite en français)

La bibliothèque associative de prêt a été fondée à Paris par les émigrés russes il y a plus de 150 ans. Aujourd’hui, un espace ouvert et commun pour la lecture, la recherche et le partage d’idées. Venez découvrir ce lieu, ses collections et sa vie.

Bibliothèque russe Tourguenev 11 rue de Valence 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France 01 45 35 58 51 http://www.tourguenev.fr https://www.facebook.com/Tourguenev/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-bibliotheque-russe-tourguenev/evenements/visite-en-francais-de-la-brt-19-09-2026-15h »}] Bibliothèque associative de prêt fondée en 1875 par les émigrés russophones avec le concours de l’écrivain Ivan Tourguenev. Spoliée en 1940, la bibliothèque est renée en 1951 et a rouvert ses portes en 1961. Elle contient aujourd’hui plus de 40 000 livres, essentiellement en langue russe. M7 Les Gobelins ou Censier-Daubenton, bus 27, 47, 91

Visite commentée en français

©A. Achechova