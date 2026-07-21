Une échappée de danse et mouvement pour tous accueil salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire

Informations pratiques

Saint-Sorlin-en-Valloire

Une échappée de danse et mouvement pour tous

accueil salle annexe du gymnase Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 12 – 12 – 210 EUR

Tarif réduit

Selon nombre de cours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Partager, découvrir, s’améliorer ou se perfectionner, au choix pendant 1 heure , un matin, un après midi, une journée ou plusieurs jours. En famille, duo, solo: Salsa, danse Africaine, percussions, Qi Qong, danse inclusive, barre au sol et relaxation.

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accueil salle annexe du gymnase Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 30 89 22 dansedescollines@yahoo.com

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English :

Share, discover, improve, or perfect your skills—whichever you choose—for 1 hour, a morning, an afternoon, a full day, or several days. With family, as a pair, or on your own: salsa, African dance, percussion, qigong, inclusive dance, floor barre, and relaxation.

L’événement Une échappée de danse et mouvement pour tous Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche