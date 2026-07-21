Une échappée de danse et mouvement pour tous accueil salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire
dimanche 2 août 2026 · accueil salle annexe du gymnase · Saint-Sorlin-en-Valloire
Informations pratiques
Saint-Sorlin-en-Valloire
Une échappée de danse et mouvement pour tous
accueil salle annexe du gymnase Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : 12 – 12 – 210 EUR
Tarif réduit
Selon nombre de cours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Partager, découvrir, s’améliorer ou se perfectionner, au choix pendant 1 heure , un matin, un après midi, une journée ou plusieurs jours. En famille, duo, solo: Salsa, danse Africaine, percussions, Qi Qong, danse inclusive, barre au sol et relaxation.
.
accueil salle annexe du gymnase Salle annexe du gymnase Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 30 89 22 dansedescollines@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Share, discover, improve, or perfect your skills—whichever you choose—for 1 hour, a morning, an afternoon, a full day, or several days. With family, as a pair, or on your own: salsa, African dance, percussion, qigong, inclusive dance, floor barre, and relaxation.
L’événement Une échappée de danse et mouvement pour tous Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme)
- Electrolapse Festival Terrain de Rugby Saint-Sorlin-en-Valloire 21 août 2026
- Brocante Face au collège Saint-Sorlin-en-Valloire 4 octobre 2026
- Marché de Noël en soirée Saint-Sorlin-en-Valloire 11 décembre 2026