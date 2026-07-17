Une escapade enchantée au cœur des jardins à la française, Hôtel de Sambucy, Millau

Informations pratiques

Une escapade enchantée au cœur des jardins à la française 19 et 20 septembre Hôtel de Sambucy Aveyron

Entrée des jardins : 3€. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez le riche patrimoine architectural et les métiers d’art qui vous entourent, dans un écrin exceptionnel.

Profitez en famille d’une agréable promenade à travers les jardins à la française et flânez librement au cœur d’un domaine emblématique de l’architecture classique du Grand Siècle. Ce cadre remarquable sera également le théâtre d’une rencontre vivante avec des savoir-faire rares.

Tout au long de l’après-midi, assistez à des démonstrations ludiques proposées par des artisans locaux, qui perpétuent les gestes ancestraux de la taille de pierre, de la création de vitraux, de la marqueterie, de la maroquinerie inspirée des gantiers de Millau, ainsi que de la filature de la laine d’alpagas élevés sur le plateau du Larzac.

La Savonnerie du Larzac vous dévoilera également les secrets de fabrication de ses savons naturels au lait de brebis.

L’association Espace Métiers d’Art de Millau proposera un jeu de découverte pour petits et grands autour des outils, des matières et des gestes propres aux différents métiers.

L’association OTAO, « Un art de vivre au naturel », présentera une démonstration de Tai Ji Quan et de Qi Danse.

Lola Pradeilles, maître verrier à Millau, donnera une conférence consacrée à l’art du vitrail dans les maisons bourgeoises des XVIe et XVIIe siècles.

Des crêpes, une buvette et des jeux anciens pour petits et grands accompagneront cette après-midi de découverte.

Hôtel de Sambucy 22 boulevard de l’Ayrolle, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie https://www.facebook.com/chateaudesambucy https://www.facebook.com/chateaudesambucy L’hôtel de Sambucy, classé au titre des Monuments historiques, fut construit en 1660, à l’extérieur des remparts de la ville de Millau. Son architecture n’a pas subi de modifications au fil des siècles et il est orné d’un remarquable décor de fresques et de stucs datant du XVIIe siècle.

En 1680, le sieur Duchêne, maître des Eaux et forêts en Rouergue et Quercy, a ajouté un jardin à la française à l’hôtel. Ce jardin a été fidèlement reconstitué en 2000, en se basant sur les dessins originaux. Il comprend un impressionnant parterre de broderies de buis, un canal avec un miroir d’eau et une fontaine, autorisée à l’époque par un arrêté consulaire de la ville. De plus, il abrite une orangerie ainsi qu’un jardin d’hiver, qui est maintenant utilisé en permaculture. Les magnifiques cèdres de l’Atlas, plantés au XIXe siècle, ajoutent une touche spéciale à cet espace.

Ce jardin, représentatif du classicisme français, met en valeur la délicate architecture de style pur du XVIIe siècle de cet hôtel particulier, créant ainsi une harmonie parfaite entre les deux. Accès par le centre ville de Millau.

Explorez le riche patrimoine des métiers d’arts et architectural qui vous entoure dans un écran merveilleux.

©Sambucy