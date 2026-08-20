Une foi en béton L’église l’immaculée-Conception Église immaculée conception Audincourt

Informations pratiques

Audincourt

Une foi en béton L’église l’immaculée-Conception

Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Véritable témoin d’une nouvelle approche de l’architecture religieuse, l’église de l’Immaculée-Conception d’Audincourt se distingue par son architecture audacieuse et son utilisation remarquable du béton.

Laissez-vous surprendre par ce lieu singulier, où l’art contemporain dialogue avec l’art chrétien et offre une expérience de visite originale.

Une découverte incontournable pour porter un regard nouveau sur le patrimoine religieux du XXe siècle.

Visite proposée en partenariat avec la paroisse Saint-Luc. .

Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Une foi en béton L’église l’immaculée-Conception

L’événement Une foi en béton L’église l’immaculée-Conception Audincourt a été mis à jour le 2026-08-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD