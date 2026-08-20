Une foi en béton L’église l’immaculée-Conception Église immaculée conception Audincourt
dimanche 29 novembre 2026 · Église immaculée conception · Audincourt
Informations pratiques
Audincourt
Une foi en béton L’église l’immaculée-Conception
Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Véritable témoin d’une nouvelle approche de l’architecture religieuse, l’église de l’Immaculée-Conception d’Audincourt se distingue par son architecture audacieuse et son utilisation remarquable du béton.
Laissez-vous surprendre par ce lieu singulier, où l’art contemporain dialogue avec l’art chrétien et offre une expérience de visite originale.
Une découverte incontournable pour porter un regard nouveau sur le patrimoine religieux du XXe siècle.
Visite proposée en partenariat avec la paroisse Saint-Luc. .
Église immaculée conception 2 Rue du Presbytère Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Une foi en béton L’église l’immaculée-Conception
L’événement Une foi en béton L’église l’immaculée-Conception Audincourt a été mis à jour le 2026-08-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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