Une grande fête pour les 10 ans de Nantes Nord Chêne des Anglais Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Chêne des Anglais · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Le samedi 26 septembre, venez célébrer les 10 ans de transformation de Nantes Nord au Chêne des Anglais. Une grande fête gratuite pour redécouvrir le quartier autrement, profiter de nombreuses animations, rencontrer celles et ceux qui le font vivre.Tout au long de l’après-midi, profitez d’un programme riche et ouvert à toutes et tous : concert ambulant, manège, photomaton, réparation vélo, initiation à la boxe, coin lecture et jeux, maquillage, ateliers créatifs et animations sportives. Des visites, expositions et balades permettront également de revenir sur les transformations du quartier et de découvrir les projets à venir.Rendez-vous à 16h pour le concert des Winnipeg Killers, puis à 17h pour l’inauguration de la nouvelle aire de jeux du Chêne des Anglais et de la Dragonne du Chêne, en présence de Johanna Rolland, maire de Nantes. La journée se terminera en musique avec Juk Bike disco mobile, qui transformera la pataugeoire en véritable piste de danse.Un rendez-vous pour célébrer dix ans de transformation et partager un moment convivial au cœur de Nantes Nord !
Chêne des Anglais Nantes 44000
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