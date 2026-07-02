Une heure avec Lucia di Lammermoor, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 14 février 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Une heure avec Lucia di Lammermoor Dimanche 14 février 2027, 15h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-14T15:00:00+01:00 – 2027-02-14T16:15:00+01:00
Fin : 2027-02-14T15:00:00+01:00 – 2027-02-14T16:15:00+01:00
Famille | Choeur à partir de 10 ans
Grâce aux éclairages précieux apportés entre les passages de cet opéra condensé, le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux nous emmène dans la ténébreuse Écosse, où se dessine le destin de la pauvre Lucia, héroïne tragique du chef-d’œuvre de bel canto signé Donizetti. Perdue dans la brume d’un amour empêché, la jeune fille sombre dans la folie, emportant avec elle chœurs et airs, dans des vocalises vertigineuses.
Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor (extraits)
Autour du Temps fort « Folia »
Jeudi 11 février : « Autour de la folie », conférence, Grand-Théâtre, Foyer Rouge, en partenariat avec la librairie Mollat
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/706227-une-heure-avec-lucia-di-lammermoor »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-voix-une-heure-avec-lucia-di-lammermoor-86851 »}]
Chœur et solistes de l’Opéra National de Bordeaux Famille
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