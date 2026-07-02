Une heure avec Macbeth, Grand-Théâtre, Bordeaux
jeudi 15 avril 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Une heure avec Macbeth Jeudi 15 avril 2027, 15h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-15T15:00:00+02:00 – 2027-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2027-04-15T15:00:00+02:00 – 2027-04-15T16:00:00+02:00
Famille | Voix à partir de 10 ans
Un comédien pour raconter le drame de Shakespeare, le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux pour en chanter la mise en musique par Verdi : telle est la recette de ce concert qui sélectionne les passages les plus éloquents de l’œuvre. Un Macbeth condensé, pour traverser en une heure l’une des tragédies les plus puissantes de l’opéra italien et célébrer les trente ans de carrière du chef emblématique du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux, Salvatore Caputo.
Programme
Giuseppe Verdi, Macbeth (extraits)
Autour de Macbeth
Samedi 3 avril 15 h : conférence « Viva Wagner ! La diffusion des opéras de Wagner en Italie » par Cyril Plante, Grand-Théâtre
Mardi 6 avril 17 h : conférence de Christian Malapert, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701273-une-heure-avec-macbeth »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-voix-une-heure-avec-macbeth-88001 »}]
Chœur et solistes de l’Opéra National de Bordeaux Famille
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