Une heure avec Macbeth, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Une heure avec Macbeth Jeudi 15 avril 2027, 15h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T15:00:00+02:00 – 2027-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2027-04-15T15:00:00+02:00 – 2027-04-15T16:00:00+02:00

Famille | Voix à partir de 10 ans

Un comédien pour raconter le drame de Shakespeare, le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux pour en chanter la mise en musique par Verdi : telle est la recette de ce concert qui sélectionne les passages les plus éloquents de l’œuvre. Un Macbeth condensé, pour traverser en une heure l’une des tragédies les plus puissantes de l’opéra italien et célébrer les trente ans de carrière du chef emblématique du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux, Salvatore Caputo.

Programme

Giuseppe Verdi, Macbeth (extraits)

Autour de Macbeth

Samedi 3 avril 15 h : conférence « Viva Wagner ! La diffusion des opéras de Wagner en Italie » par Cyril Plante, Grand-Théâtre

Mardi 6 avril 17 h : conférence de Christian Malapert, Grand-Théâtre (Les Amis de l’ONBA)

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701273-une-heure-avec-macbeth »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-voix-une-heure-avec-macbeth-88001 »}]

Chœur et solistes de l’Opéra National de Bordeaux Famille