Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille

Informations pratiques

Une histoire de partage 11 – 27 septembre Gare Saint-Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T12:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

L’exposition Une histoire en partage est le fruit d’un projet de transmission artistique et culturelle mené en 2025 par l’Institut pour la photographie auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de leurs éducateur(-rice)s.

Avec les photographes Cédric Gerbehaye, Sidonie Hadoux, Cédric Gerbehaye, Benoît Labourdette et Charles Thiéfaine, ces jeunes et leurs encadrant(e)s ont développé des expériences singulières autour des images et de leur réalisation, comme autant de possibilités d’observer, d’éprouver, d’exprimer et de se raconter.

Nourrie de leurs échanges collectifs autour de la citoyenneté et de ce qui fait société, l’exposition en partage leurs perceptions comme leurs vécus, mais aussi les souvenirs qui les habitent et les espoirs qu’ils nourrissent, pour demain.

Gare Saint-Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

L’exposition Une histoire de partage est le fruit d’un projet de l’Institut pour la photographie auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de leurs éducateur(-rice)s.

Photo d’un atelier mené auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse par l’Institut pour la photographie, encadré par Charles Thiéfaine. © Droits réservés