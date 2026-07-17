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Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille

vendredi 11 septembre 2026 · Gare Saint-Sauveur · Lille

Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Gare Saint-Sauveur
Adresse
17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Une histoire de partage 11 – 27 septembre Gare Saint-Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T12:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T12:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

L’exposition Une histoire en partage est le fruit d’un projet de transmission artistique et culturelle mené en 2025 par l’Institut pour la photographie auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de leurs éducateur(-rice)s.

Avec les photographes Cédric Gerbehaye, Sidonie Hadoux, Cédric Gerbehaye, Benoît Labourdette et Charles Thiéfaine, ces jeunes et leurs encadrant(e)s ont développé des expériences singulières autour des images et de leur réalisation, comme autant de possibilités d’observer, d’éprouver, d’exprimer et de se raconter.

Nourrie de leurs échanges collectifs autour de la citoyenneté et de ce qui fait société, l’exposition en partage leurs perceptions comme leurs vécus, mais aussi les souvenirs qui les habitent et les espoirs qu’ils nourrissent, pour demain.

Gare Saint-Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
L’exposition Une histoire de partage est le fruit d’un projet de l’Institut pour la photographie auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de leurs éducateur(-rice)s.

Photo d’un atelier mené auprès de jeunes accompagnés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse par l’Institut pour la photographie, encadré par Charles Thiéfaine. © Droits réservés

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