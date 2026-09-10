Une Histoire de soleil, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Une Histoire de soleil Samedi 31 octobre, 16h00, 17h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:45:00+01:00
Fin : 2026-10-31T17:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:45:00+01:00
Par la Compagnie Léopoldine Papier
Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique, bavard en plus, va semer la panique dans la paisible savane. Un spectacle chaleureux et intimiste à vivre à travers un livre géant en pop-up.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par la Compagnie Léopoldine Papier Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle en papier ! Entre nuages grognons et girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret.
Stéphanie Nelson
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026
- Tonus Crazy Jungle – Intégration des BTS, Warehouse, Nantes 11 septembre 2026