Une Histoire de soleil, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Une Histoire de soleil Samedi 31 octobre, 16h00, 17h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:45:00+01:00

Fin : 2026-10-31T17:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:45:00+01:00

Par la Compagnie Léopoldine Papier

Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique, bavard en plus, va semer la panique dans la paisible savane. Un spectacle chaleureux et intimiste à vivre à travers un livre géant en pop-up.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Par la Compagnie Léopoldine Papier Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle en papier ! Entre nuages grognons et girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret.

Stéphanie Nelson