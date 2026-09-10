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Une Histoire de soleil, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Une Histoire de soleil, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 quai la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Une Histoire de soleil Samedi 31 octobre, 16h00, 17h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:45:00+01:00
Fin : 2026-10-31T17:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:45:00+01:00

Par la Compagnie Léopoldine Papier
Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique, bavard en plus, va semer la panique dans la paisible savane. Un spectacle chaleureux et intimiste à vivre à travers un livre géant en pop-up.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par la Compagnie Léopoldine Papier Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle en papier ! Entre nuages grognons et girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret.

Stéphanie Nelson

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