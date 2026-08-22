Une histoire, un goûter | Semaine bleue Ludo Bibliothèque Ondres

Informations pratiques

Ondres

Une histoire, un goûter | Semaine bleue

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 15:00:00

fin : 2026-10-09 17:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Le juge peut-il sacrifier la vérité des faits à la paix d’une région ?

Offrez-vous une pause à la bibliothèque, laissez-vous transporter par une histoire captivante contée par Yves, avant de partager un goûter qui prolonge le plaisir du récit et des échanges.

Pour adultes, sur inscription. RDV de 15h à 17h. .

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Une histoire, un goûter | Semaine bleue

L’événement Une histoire, un goûter | Semaine bleue Ondres a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx