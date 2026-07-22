Une jeunesse dans le Yiddishland de Jonathan Hayoun Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Mardi 10 novembre 2026 au MahJ

1re partie : 1918-1933. L’âge des possibles

Jeudi 12 novembre 2026 au Mémorial de la Shoah

2e partie : 1933-1939. L’âge des rêves brisés

Répondant à un concours de récits autobiographiques lancé par YIVO (Institut scientifique juif) dans les années 1930, plus de 600 jeunes juifs de Yiddishland, âgés de 16 à 22 ans, témoignent de la vitalité, de la soif d’émancipation et des bouleversements idéologiques et politiques de leur génération – la dernière avant la catastrophe. Grâce à la redécouverte miraculeuse d’une vingtaine de ces autobiographies et à des images rares, films amateurs et premiers films du cinéma yiddish, Jonathan Hayoun redonne voix à la jeunesse d’un monde tragiquement disparu.

En présence du réalisateur.

En conversation avec LéaVeinstein, auteure et philosophe.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

RÉSERVER

AVANT-PREMIÈRE



Dans le cadre du Mois du film documentaire



France, documentaire, 2 volets (50 et 52 min), Zadig Productions, Arte, 2026.

Le dimanche 08 novembre 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-08T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-08T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-08T19:00:00+02:00_2026-11-08T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/



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