Une journée sur l’herbe La Prévalaye Rennes Dimanche 12 avril, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le rendez-vous printanier des acteurs de la Prévalaye pour aller à la rencontre de la nature à travers des animations variées et accessibles à toutes et tous.

L’écocentre propose une nouvelle édition de sa manifestation printanière “une journée sur l’herbe” avec les différents acteurs du site. Gratuite et ouverte à toutes et tous, elle offre une diversité d’animations pour tous les âges : des activités pour prendre l’air et éveiller tous vos sens, des animations pour découvrir les espèces sauvages végétales et animales qui peuplent ce site péri-urbain, des balades pour apprendre un peu de l’histoire de ces lieux et des contes pour une touche d’imaginaire.

Les acteurs locaux font découvrir leur savoir-faire agricole saisonnier, dans une ambiance animée de village où on peut déguster leurs produits ou bien son propre pique-nique.

Un troc de plantes “comestibles” et de graines offre des perspectives pour ses propres cultures, avec les conseils avisés de jardiniers amateurs.

Pendant toute une journée, on découvre, on apprend et on échange sur la Prévalaye, la nature et les cultures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

1

ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr https://environnement-sante.metropole.rennes.fr/ecocentre-de-la-taupinais/

La Prévalaye Chemin Robert de Boron 3500 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



