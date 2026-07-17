Une main lave l’autre – Sortie de résidence de Teddy Boussengui, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Une main lave l’autre – Sortie de résidence de Teddy Boussengui Jeudi 29 avril 2027, 19h30 Saint-Médard-en-Jalles Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-29T19:30:00+02:00 – 2027-04-29T20:30:00+02:00

Fin : 2027-04-29T19:30:00+02:00 – 2027-04-29T20:30:00+02:00

Le chorégraphe Teddy Boussengui, originaire de Saint-Médard, dévoile Une main lave l’autre, une création inspirée des lavandières autrefois installées sur la Jalle. Après Styx, accueilli la saison passée, il poursuit ses recherches autour de la santé mentale. Entre hip-hop, danse contemporaine, théâtre et interactions avec le public, cette étape de création en duo mêle collecte de paroles et partage de témoignages.

Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/une-main-lave-l_autre.htm »}]

Entre hip-hop, danse contemporaine, théâtre et interactions avec le public, cette étape de création en duo mêle collecte de paroles et partage de témoignages.