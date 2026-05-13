Une maison-musée, des expositions, un jardin, Musée Louis Vouland, Avignon

Une maison-musée, des expositions, un jardin Samedi 23 mai, 19h00 Musée Louis Vouland Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Une maison-musée, des expositions, un jardin

Samedi 23 mai de 19h à 23h

Toute l’équipe du musée vous accueille, accompagnée de jeunes ambassadeurs du patrimoine jusqu’à 21h, et d’amis du musée. Entrez dans la demeure du collectionneur Louis Vouland qui, au 20e siècle, s’est passionné pour les Arts décoratifs des 17e et 18e siècles. Les expositions « On dirait le Sud » et « Résurgences » vous plongent dans des atmosphères et paysages provençaux du 19e siècle à aujourd’hui. Quant au jardin, refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux, il est traversé par un canal, caché !

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490860379 http://www.vouland.com Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs. 6 € / 4 €

Une maison-musée, des expositions, un jardin

© Musée Vouland