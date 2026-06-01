Une mémoire de l’anéantissement, entretien avec Samar Yazbek, La Fabulerie, Marseille

Une mémoire de l’anéantissement, entretien avec Samar Yazbek Dimanche 14 juin, 14h30 La Fabulerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:15:00+02:00

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

Entretien avec Samar Yazbek, autrice de l’ouvrage Une mémoire de l’anéantissement , Les Gazaoui.e.s racontent (Stock, 2025) animé par Olivia Snaije, journaliste

« Devant celles et ceux qui ont survécu au génocide, je veux essayer de comprendre cette douleur, depuis ce que je suis, une écrivaine pour qui les mots et la narration sont une manière d’exprimer de la compassion, une tentative d’apporter du changement, qui essaie de comprendre ce monde terrible qui nous entoure et de réfléchir à un avenir meilleur pour l’humanité.» (extrait de la quatrième de couverture)

La Fabulerie 10 Boulevard garibaldi, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486971988 https://lafabulerie.com [{« type »: « link », « value »: « http://agence-karkade.com »}] La Fabulerie est un tiers-lieu culturel vivant, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager, créer, expérimenter et apprendre ensemble. C’est un espace où chacun·e peut venir avec ses idées, ses projets, ses envies, et les voir grandir au contact des autres.

Lieu de rencontres intergénérationnelles, de découvertes artistiques, de création numérique et d’expérimentations collectives, la Fabulerie est un laboratoire du faire ensemble, ancré à la fois dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux de notre époque.

Dans l’espace sur rue et sur scène, nous accueillons tout au long de l’année des expositions liées aux arts visuels.

Saison Méditerranée 2026

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