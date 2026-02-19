Une momie dans la tourbière, une légende ?

9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Entre mythes et légendes, remontons des siècles d’histoire au cœur d’une tourbière.

Entre mythes et légendes, remontons des siècles d’histoire au cœur d’une tourbière. .

9734F Route de la Chapelle Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between myths and legends, let’s go back in time to the heart of a peat bog.

L’événement Une momie dans la tourbière, une légende ? Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de VIERZON