Une nouvelle expérience de visite, Musée de la reddition du 7 mai 1945, Reims

Une nouvelle expérience de visite Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la reddition du 7 mai 1945 Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Un nouveau circuit de visite, entièrement repensé et réaménagé, met en scène des faits historiques qui ont marqué la fin de la seconde guerre mondiale. Au cœur de votre parcours, redécouvrez la salle des cartes mise en lumière grâce à de nouveaux dispositifs immersifs. Plongez dans l’ambiance sonore d’un état-major et revivez la signature de l’acte de capitulation.

Musée de la reddition du 7 mai 1945 12 rue Franklin D. Roosevelt, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-de-la-reddition–1999.htm Le 7 mai 1945, à 2h41 du matin, à Reims, au grand quartier général allié d’Eisenhower (SHAEF) fut signée la capitulation des armées allemandes du Troisième Reich, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. La salle où s’est déroulée la signature, classée « Monument Historique » est restée en l’état.

© Musée de la reddition du 7 mai 1945

Un nouveau circuit de visite, entièrement repensé et réaménagé, met en scène des faits historiques qui ont marqué la fin de la seconde guerre mondiale. Au cœur de votre parcours, redécouvrez la salle…

©Kascen