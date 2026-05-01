MOZART REQUIEM Église Saint-Jacques Reims

Reims

MOZART REQUIEM

Église Saint-Jacques 11 Rue Marx Dormoy Reims Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Tout public

En 2026, Akadêmai fête ses 40 ans d’existence !

À cette occasion, l’ensemble propose une version inédite du Requiem de Mozart avec un quatuor vocal et un quatuor à cordes. cette lecture permet d’entreer dans l’intimité d’un chef d’oeuvre tout en découvrant ce qui est réellement de la main de Mozart. .

Église Saint-Jacques 11 Rue Marx Dormoy Reims 51100 Marne Grand Est

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English : MOZART REQUIEM

L’événement MOZART REQUIEM Reims a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne