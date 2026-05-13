Une nuit d’animations et de découvertes au musée, Musée d’art et d’histoire, Cholet

Une nuit d’animations et de découvertes au musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ouverture gratuite toute la soirée !

L’occasion de participer aux animations ou de flâner dans le Musée d’Histoire, le Labyritnhe ou encore de découvrir l’exposition temporaire « Couleurs d’enfance » .

Attention, pour rappel, le Musée d’Art est fermé pour travaux jusqu’au 10 juillet inclus.

Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772322 https://collections-musees.cholet.fr La Galerie d’Histoire retrace principalement les Guerres de Vendée qui, de 1793 à 1796, opposèrent les armées Catholiques et Royales aux forces Républicaines. Se détache particulièrement la Salle des Généraux Vendéens. Les diverses victoires, la Défaite de Cholet (17 octobre 1793) puis la Virée de Galerne, et plus tard, les soulèvements de 1815, et l’odyssée de la duchesse de Berry sont évoqués par des tableaux, des armes, des documents, des drapeaux. La galerie d’Art propose un choix d’œuvres du XVIIIe et du XIXe siècles, illustrant les thèmes mythologiques, historiques, religieux, le paysage, ou le portrait. La peinture du XXe siècle propose un panorama de l’abstraction géométrique, depuis le Cubisme jusqu’à nos jours, avec des œuvres qui illustrent une des tendances artistiques majeures de notre époque. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.

Ouverture gratuite toute la soirée !

©David André