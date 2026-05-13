Une nuit pleine de surprises aux musées de RIom, Musée régional d’Auvergne, Riom

Une nuit pleine de surprises aux musées de RIom Samedi 23 mai, 18h00 Musée régional d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découvrez le musée Mandet et le Musée Régional d’Auvergne de nuit : théâtre d’ombres chinoises, concert, visites, atelier et lancement de la toute nouvelle exposition du Musée régional d’Auvergne pour une soirée enchantée !

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Musée régional d’Auvergne 10bis Rue Delille, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381731 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-regional-dauvergne-1 La vie agricole occupe ici une large place, travaux des champs, élevage, apiculture, chasse, pêche, viticulture ainsi que différentes formes d’artisanat, féminin ou masculin, fabrication de dentelle ou de chapelets, filage, tissage, taille de la pierre, poterie, vannerie. La salle commune d’une maison de l’est du département donne un exemple de l’habitat auvergnat d’autrefois, mobilier, vaisselle, luminaire, objets de la vie quotidienne évoquent la vie domestique. Naissance, mariage, veuvage, ainsi que jeux, musiques et fêtes – dont celle du saint patron de Riom, saint Amable – évoquent les différents moments de la vie. Le musée s’enorgueillit d’une importante collection de costumes, coiffes et bijoux des différents secteurs d’Auvergne ainsi que d’un fonds important de sculptures religieuses en bois polychrome.

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©P. Balaÿ Musées de RIom Limagne et Volcans