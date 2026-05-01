Nuit européenne des Musées Une nuit pleine de surprises aux musées Musée régional d’Auvergne Riom
Nuit européenne des Musées Une nuit pleine de surprises aux musées Musée régional d’Auvergne Riom samedi 23 mai 2026.
Riom
Nuit européenne des Musées Une nuit pleine de surprises aux musées
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez le musée Mandet et le Musée Régional d’Auvergne de nuit théâtre d’ombres chinoises, concert, visites, atelier et lancement de la toute nouvelle exposition du Musée régional d’Auvergne pour une soirée enchantée !
.
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Musée Mandet and the Musée Régional d?Auvergne by night: shadow puppet theater, concert, tours, workshop and launch of the new Musée Régional d?Auvergne exhibition for an enchanted evening!
L’événement Nuit européenne des Musées Une nuit pleine de surprises aux musées Riom a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
À voir aussi à Riom (Puy-de-Dôme)
- Tous à l’Opéra, opera-théâtre de Clermont-Ferrand, Riom 9 mai 2026
- A RLV, on se (re)Mai au vélo !?, Jardins de la Culture, Riom 23 mai 2026
- Points de rencontres – Exposition de gravures, Musée Mandet, Riom 23 mai 2026
- Nuit européenne des Musées Une nuit pleine de surprises aux musées Musée Mandet Riom 23 mai 2026
- Exposition Trésors de la terre d’Auvergne Des minéraux et des hommes Musée régional d’Auvergne Riom 24 mai 2026