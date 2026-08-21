Une oeuvre, un atelier, Musée des Beaux Arts, Orléans
jeudi 8 octobre 2026 · Musée des Beaux Arts · Orléans
Informations pratiques
Une oeuvre, un atelier 8 octobre 2026 – 11 février 2027, certains jeudis Musée des Beaux Arts Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T18:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00
Fin : 2027-02-11T18:00:00+01:00 – 2027-02-11T20:00:00+01:00
Nul besoin de savoir dessiner ou peindre pour ce petit temps d’atelier ! Une plasticienne vous fait découvrir une oeuvre, entrer dans son histoire ou l’inventer, puis réaliser une création en lien avec celle-ci. Une technique, une couleur ou un détail sera retenu pour prolonger le dialogue dans l’atelier, en toute simplicité et créativité.
Calendrier d’ouverture des réservations
- Septembre et octobre : ouverture des réservations le 4 août 2026
- Novembre et décembre : ouverture des réservations le 1er octobre 2026
- Janvier et février : ouverture des réservations le 1er décembre 2026
Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 21 83 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.
Une plasticienne vous fait découvrir une oeuvre
Musées d’Orléans
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