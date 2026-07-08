UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marciac

Une oeuvre un vin MARCIAC Marciac

vendredi 31 juillet 2026 · MARCIAC · Marciac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
MARCIAC
Adresse
53 Chemin de Ronde
Ville
32230 Marciac
Département
Gers
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Marciac

Une oeuvre un vin

MARCIAC 53 Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Rendez-vous sur le parvis de l’Astrada pour une rencontre privilégiée à deux voix avec un artiste et un vigneron autour d’un verre de vin.

Vendredi 31 juillet Knobil (Louise Knobil, 26 ans) vous invite à plonger dans son univers où le Jazz, le Punk, les paillettes et la Chanson française fusionnent avec une énergie pétillante et audacieuse.
  .

MARCIAC 53 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 72 13 92 00  visites@plaimont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on the Astrada plaza for an exclusive one-on-one encounter with an artist and a winemaker over a glass of wine.

Friday, July 31: Knobil (Louise Knobil, 26) invites you to dive into her world, where jazz, punk, glitter, and French chanson blend with a sparkling, daring energy.

L’événement Une oeuvre un vin Marciac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

À voir aussi à Marciac (Gers)