Une oeuvre un vin MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Une oeuvre un vin

MARCIAC 53 Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Rendez-vous sur le parvis de l’Astrada pour une rencontre privilégiée à deux voix avec un artiste et un vigneron autour d’un verre de vin.

Vendredi 31 juillet Knobil (Louise Knobil, 26 ans) vous invite à plonger dans son univers où le Jazz, le Punk, les paillettes et la Chanson française fusionnent avec une énergie pétillante et audacieuse.

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MARCIAC 53 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 72 13 92 00 visites@plaimont.fr

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English :

Join us on the Astrada plaza for an exclusive one-on-one encounter with an artist and a winemaker over a glass of wine.

Friday, July 31: Knobil (Louise Knobil, 26) invites you to dive into her world, where jazz, punk, glitter, and French chanson blend with a sparkling, daring energy.

L’événement Une oeuvre un vin Marciac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65