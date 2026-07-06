Informations pratiques

Peintes en 1656 par Velasquez, Les « Ménines » représente la famille royale espagnol. Dans ce tableau révolutionnaire, le peintre espagnol brouille la représentation classique de la peinture en nous proposant une peinture- miroir où le statut du regard se voit profondément modifié.

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Antoine Bonnet est titulaire d’un DEA d’histoire de l’art contemporain. Il collabore avec plusieurs revues d’art telles que Zerodeux, Artaïs ou Facette… Il a publié plusieurs ouvrages sur le handicap « La LSF pour les nuls » (First), « Pour l’inclusion radicale » (Melting), sur la philosophie : « La philo dans les séries » (De Boeck) ou « Ce que l’écologie fait à la métaphysique », préface Nicolas Bourriaud, chez L’Harmattan en janvier 2025, l’Art contemporain: « Poétique de la décroissance » aux éditions Mix ou la sociologie : « Malcolm, sociologie d’un génie » (Entremises). Dernier ouvrage « Quand le rock est écolo », préface de Frah de Shaka Ponk aux éditions du Camion blanc en Mai 2025…

Un cycle sur l’Histoire de l’art moderne et contemporain par Antoine Bonnet

Le mardi 06 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-06T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T20:30:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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