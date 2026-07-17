Une peau plus loin Théâtre-musique L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

Une peau plus loin Théâtre-musique

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

La Farouche compagnie / THÉÂTRE-MUSIQUE

La comédienne propose une pièce poignante, pleine d’espoir et d’humanité. Avec le musicien, elle questionne avec finesse les violences ordinaires à travers l’histoire de Victor, jeune collégien en quête de lui-même.

Dès 12 ans

Durée 1h10

Tarifs 14€ / 11€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement Une peau plus loin Théâtre-musique Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON