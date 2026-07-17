Une peau plus loin Théâtre-musique L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
vendredi 12 mars 2027 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Une peau plus loin Théâtre-musique
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:30:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
La Farouche compagnie / THÉÂTRE-MUSIQUE
La comédienne propose une pièce poignante, pleine d’espoir et d’humanité. Avec le musicien, elle questionne avec finesse les violences ordinaires à travers l’histoire de Victor, jeune collégien en quête de lui-même.
Dès 12 ans
Durée 1h10
Tarifs 14€ / 11€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement Une peau plus loin Théâtre-musique Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
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