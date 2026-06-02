Une photographe fait le trottoir Chapelle de la Persévérance Pau

Pau

Une photographe fait le trottoir

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 10:30:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Au cœur de Pau, entre les rues du centre-ville et les quartiers du quotidien, cette exposition invite à découvrir la ville à hauteur de regard. À travers ses déambulations urbaines, la photographe Servane Giraud saisit des instants de vie, des détails parfois discrets et des scènes qui racontent l’âme de la cité.

Ses clichés révèlent une autre facette de Pau, loin des images attendues. Jeux de lumière, rencontres furtives, gestes du quotidien ou atmosphères de rue composent un témoignage sensible et sincère. Une invitation à observer la ville autrement, à travers le regard personnel et attentif de l’artiste.

Le vernissage de l’expo se tiendra le jeudi 3 à partir de 17 heures. .

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 71 24 71 schaumeil@yahoo.fr

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English : Une photographe fait le trottoir

L’événement Une photographe fait le trottoir Pau a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pau