Une photographe révélée Alice Bommer, La Chambre, Strasbourg

Informations pratiques

Une photographe révélée Alice Bommer 7 novembre – 23 décembre La Chambre Bas-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T19:00:00+01:00

Une photographe révélée

Alice Bommer

Photographe documentaire et de reportage, Alice Bommer (1923-2004) développe durant près de cinquante ans une œuvre profondément ancrée dans les réalités sociales, économiques et humaines de son époque. Elle s’impose comme une observatrice attentive du monde rural, de l’artisanat, de l’industrie et des activités commerciales alsaciennes. Son travail constitue aujourd’hui un témoignage précieux des transformations du territoire et des modes de vie de l’après-guerre jusqu’aux années 1980. Cette première exposition monographique consacrée à Alice Bommer, conçue par La Chambre sous l’impulsion de MIRA, met en lumière une œuvre encore largement méconnue, mais essentielle pour l’histoire de la photographie documentaire en Alsace au XXe siècle. Réunissant près d’une centaine de documents – tirages d’époque, plaques de verre, planches contacts, tirages modernes et ouvrages imprimés – l’exposition propose un parcours à travers les différentes facettes de son travail. Elle présente aussi bien ses débuts de photographe que ses grands reportages industriels ou ses images plus personnelles consacrées à la nature et au paysage. Photographe de commande avant tout, Alice Bommer répond au besoin des institutions et des entreprises de son temps. Pourtant, derrière la fonction documentaire de ses images se révèle une véritable écriture photographique. Ses compositions rigoureuses, ses cadrages souvent audacieux et son attention portée aux gestes, aux matières et aux espaces, donnent à ses photographies une force visuelle singulière. Même dans les contextes les plus austères, elle parvient à faire émerger une densité sensible et une grande humanité. Sa capacité à photographier tous les sujets avec la même exigence témoigne d’une remarquable liberté de regard.

Le parcours de l’exposition s’organise autour de plusieurs ensembles issus de fonds patrimoniaux majeurs. Une première section présente des photographies conservées par la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame : des images inédites documentant les destructions de la cathédrale et des quartiers environnants suite aux bombardements de 1944. Ces petits tirages d’époque témoignent déjà de la précision de son regard documentaire. Un second ensemble (planches contacts et tirages d’époque), issu des collections du Port Autonome de Strasbourg, rassemble des photographies consacrées au travail ouvrier dans l’industrie portuaire. Alice Bommer y saisit avec sensibilité les gestes du travail et les transformations du paysage industriel. L’exposition présente également un corpus provenant des collections de De Dietrich, réalisé dans les ateliers de métallurgie de l’entreprise, où l’humain demeure au cœur des chaînes de production. Enfin, une importante sélection d’œuvres issues des collections du Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg permet de découvrir ses reportages ainsi qu’un ensemble d’images plus personnelles qui témoignent de l’attention portées aux paysages, aux saisons et aux formes discrètes du vivant.

Cette première rétrospective révèle le regard d’une photographe capable de conjuguer exigence documentaire et sens aigu de la composition, et redonne toute sa place à une œuvre majeure de la photographie alsacienne.

Proposé par MIRA, Cinémathèque régionale numérique, un montage composé de plusieurs fonds d’archives amateurs vient dialoguer avec les photographies d’Alice Bommer consacrées à Strasbourg et à l’Alsace au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces films prolongent le regard porté par la photographe sur les paysages urbains et humains de l’après-guerre : une immersion sensible qui révèle la complémentarité de ces archives visuelles, précieuses pour comprendre les réalité sociales, urbaines et humaines de cette période de transition.

Vernissage vendredi 06 novembre à 18h

Entrée libre

La Chambre 4 Place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 0388366538 http://www.la-chambre.org

Une photographe révélée

© Alice Bommer, Soudeur, sans date, tirage argentique, Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (crédit photographique : Musées de la ville de Strasbourg, M. Bertola)