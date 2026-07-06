Une préhistoire des femmes : la domination masculine existait-elle déjà à la Préhistoire ? Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Dans Une préhistoire des femmes, Anne Augereau explore la place des femmes dans les sociétés préhistoriques, au cours des 300 000 ans qui précèdent l’apparition des premières civilisations écrites. En mobilisant l’ensemble des données archéologiques actuellement disponibles pour l’Europe et l’Asie occidentale, elle propose une synthèse inédite sur les rapports entre les sexes du Paléolithique moyen au Néolithique et interroge une question centrale : la domination masculine existait-elle déjà à la Préhistoire ? Enfance, mariage, maternité, travail, alimentation, santé, mobilité ou violence : autant de thèmes qui permettent de mieux comprendre les conditions de vie des femmes et des hommes préhistoriques et de renouveler notre réflexion sur les origines et les formes des inégalités entre les sexes.

Une conférence d’Anne Augereau, préhistorienne à l’Inrap : Institut national de recherches archéologiques préventives.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

En entrée libre. Réservation conseillée.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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