Une promenade vintage…en Solex, Solexploration, Carcassonne

Informations pratiques

Une promenade vintage…en Solex 19 et 20 septembre Solexploration Aude

Places limitées. Activité réservée aux personnes de plus de 21 ans, en bonne condition physique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez Carcassonne autrement avec Diego Aguera, de Solexploration. Au guidon d’un Solex, partez pour une visite insolite à la découverte de l’histoire de la ville et de son architecture singulière.

Rendez-vous au 21 rue Barbès

Solexploration 21 rue barbès, 11000 carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « jep@mairie-carcassonne.fr »}]

Avec Diego Aguera de Solexploration, venez profiter d’une visite insolite de Carcassonne et découvrir son architecture singulière et son histoire .. en Solex

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