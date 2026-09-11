Une rando-vélo entre arts et histoire des quartiers, Escalier de Chateau Morange, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Escalier de Chateau Morange · Saint-Denis
Informations pratiques
Une rando-vélo entre arts et histoire des quartiers Samedi 19 septembre, 09h00 Escalier de Chateau Morange La Réunion
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Point de départ : (boucle) Boulevard Mondon, portail de Château Morange
Mode : En vélo, sur réservation. 9h30 / 13H00 / 15h00
Laurent Hoarau 0692399385.
8 vélos mis à disposition. Les participants peuvent venir avec leur propre vélo.
En lien avec la direction de la mobilité, la visite permet la mise en liaison historique de trois quartiers : Les Camélias, la Providence et Montgaillard. Cette rando-vélo s’inscrit également dans la programmation de la ville pour la semaine de la mobilité. Cette visite permet la visite d’une des pépinières de la ville située dans le prolongement du Boulevard Sud. Elle explore une partie des anciens camps d’esclaves, d’affranchis et d’ouvriers de la ville.
Escalier de Chateau Morange Boulevard Doret, 97400, Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Providence La Réunion La Réunion Face à la station
Point de départ : (boucle) Boulevard Mondon, portail de Château Morange
© Mairie de Saint-Denis
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