Une robe, un dimanche, Centre Pompidou – Metz, Metz

Une robe, un dimanche Samedi 23 mai, 19h00 Centre Pompidou – Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Les élèves en Bac pro métiers de la mode du Lycée Professionnel Alain Fournier de Metz ont choisi de passer leur examen de fin d’année en créant une robe en lien avec une œuvre de Dimanche sans fin. Cette robe doit être contemporaine, stylisée et artistique s’attachant à la plasticité d’une œuvre choisie ou à sa signification.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

Les élèves en Bac pro métiers de la mode du Lycée Professionnel Alain Fournier de Metz ont choisi de passer leur examen de fin d’année en créant une robe en lien avec une œuvre de Dimanche sans fin.…

© Centre Pompidou-Metz / Romain Gamba / 2025