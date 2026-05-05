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Une soirée mexicaine au musée Rodin musée Rodin Paris

Une soirée mexicaine au musée Rodin musée Rodin Paris

Une soirée mexicaine au musée Rodin musée Rodin Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : musée Rodin

Adresse : 77 rue de Varenne

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

À l’occasion de la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, le musée Rodin célèbre le bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique à travers une programmation festive consacrée au Mexique et à la place unique du corps et de la danse dans l’œuvre d’Auguste Rodin.
Cette soirée mettra également en lumière la plus récente installation de La Porte de L’Enfer au Museo Soumaya à Mexico en 2016, huitième édition originale en bronze issue du moule légué par le sculpteur.

Entre éclairages face aux œuvres, pratiques créatives inspirées des ex-voto, initiations au reggaeton et à la cumbia ou dj-sets la nuit tombée, cette édition de la nuit européenne des musées promet d’être rythmé !

En savoir plus : https://www.musee-rodin.fr/…/nuit-europeenne-musees-2026

Lieu : Musée Rodin, 77 rue de Varenne, 75007 Paris

Date : Samedi 23 mai 2026
Horaires : De 18h30 à 00h00

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Une soirée festive entre Paris et Mexico pour célébrer l’art, le corps et les liens culturels franco-mexicains au cœur des collections du musée Rodin
Le samedi 23 mai 2026
de 18h30 à 00h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-23T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T18:30:00+02:00_2026-05-23T00:00:00+02:00

musée Rodin 77 rue de Varenne  75007 Paris
https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/nuit-europeenne-musees-2026 contact@musee-rodin.fr https://www.facebook.com/museerodin https://www.facebook.com/museerodin https://x.com/MuseeRodinParis


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