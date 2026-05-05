Une soirée mexicaine au musée Rodin musée Rodin Paris

À l’occasion de la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, le musée Rodin célèbre le bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique à travers une programmation festive consacrée au Mexique et à la place unique du corps et de la danse dans l’œuvre d’Auguste Rodin.

Cette soirée mettra également en lumière la plus récente installation de La Porte de L’Enfer au Museo Soumaya à Mexico en 2016, huitième édition originale en bronze issue du moule légué par le sculpteur.

Entre éclairages face aux œuvres, pratiques créatives inspirées des ex-voto, initiations au reggaeton et à la cumbia ou dj-sets la nuit tombée, cette édition de la nuit européenne des musées promet d’être rythmé !

En savoir plus : https://www.musee-rodin.fr/…/nuit-europeenne-musees-2026

Lieu : Musée Rodin, 77 rue de Varenne, 75007 Paris

Date : Samedi 23 mai 2026

Horaires : De 18h30 à 00h00

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Une soirée festive entre Paris et Mexico pour célébrer l’art, le corps et les liens culturels franco-mexicains au cœur des collections du musée Rodin

Le samedi 23 mai 2026

de 18h30 à 00h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T18:30:00+02:00_2026-05-23T00:00:00+02:00

musée Rodin 77 rue de Varenne 75007 Paris

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