Une soirée pour découvrir les chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de France, Musée du Compagnonnage, Toulouse
Une soirée pour découvrir les chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de France, Musée du Compagnonnage, Toulouse samedi 23 mai 2026.
Une soirée pour découvrir les chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de France Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Compagnonnage Haute-Garonne
Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Visitez le musée du Compagnonnage, situé dans l’ancienne maison des Compagnons charpentiers.
Emerveillez-vous devant les maquettes réalisées en bois, acier, zinc, pierre et bien d’autres matières, et comprenez tout le sens de ces ouvrages qualifiés de « preuves par l’épreuve ».
A travers vos déambulations, vous découvrirez avec un regard nouveau les métiers de la Charpente, Couverture-Zinguerie, Maçonnerie, Menuiserie, Plomberie, Métallerie-Serrurerie, Plâtrerie et Boulangerie-Pâtisserie.
Des itinérants qui font le Tour de France seront présents pour répondre à toutes vos questions sur le Compagnonnage et les maquettes.
Musée du Compagnonnage 12/14 rue Tripière, 31000 Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie, France Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 05 62 47 41 77 http://www.compagnonsdutourdefrance.org Installé dans l’ancienne cayenne des Compagnons charpentiers, à proximité de la place du Capitole, le musée du Compagnonnage de Toulouse expose les chefs-d’œuvre, anciens et contemporains, des Compagnons de tous métiers. Métro et bus : stations Esquirol et Capitole
Visitez le musée du Compagnonnage, situé dans l’ancienne maison des Compagnons charpentiers.
©FédérationCompagnonniqueRégionaleOccitanie
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